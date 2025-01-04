ФБР: подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck не испытывал вражды к Трампу

Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер не имел чувства вражды к избранному президенту Дональду Трампу, сообщает ФБР.
Специальный агент ФБР Спенсер Эванс заявил, что в ходе расследования было установлено, что Ливельсбергер не испытывал неприязни к Трампу.
Эванс также отметил, что у подозреваемого было выявлено посттравматическое стрессовое расстройство и, возможно, «семейные трудности или личные обиды», что могло сыграть роль в решении Ливельсбергера совершить подрыв автомобиля.
Ранее сообщалось, что одним из мотивов подрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе может быть расставание Мэттью Ливельсбергера с женой, супруга подозревала его в неверности. Уточняется, что 37-летний Ливельсбергер ушел из дома после ссоры с женой. У пары есть дочь.