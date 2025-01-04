ФБР: подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck не испытывал вражды к Трампу

Ранее сообщалось, что одним из мотивов подрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе может быть расставание Мэттью Ливельсбергера с женой, супруга подозревала его в неверности. Уточняется, что 37-летний Ливельсбергер ушел из дома после ссоры с женой. У пары есть дочь.