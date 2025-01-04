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ФБР: подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck не испытывал вражды к Трампу

У подозреваемого было выявлено посттравматическое стрессовое расстройство.

Источник: Аргументы и факты

Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер не имел чувства вражды к избранному президенту Дональду Трампу, сообщает ФБР.

Специальный агент ФБР Спенсер Эванс заявил, что в ходе расследования было установлено, что Ливельсбергер не испытывал неприязни к Трампу.

Эванс также отметил, что у подозреваемого было выявлено посттравматическое стрессовое расстройство и, возможно, «семейные трудности или личные обиды», что могло сыграть роль в решении Ливельсбергера совершить подрыв автомобиля.

Ранее сообщалось, что одним из мотивов подрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе может быть расставание Мэттью Ливельсбергера с женой, супруга подозревала его в неверности. Уточняется, что 37-летний Ливельсбергер ушел из дома после ссоры с женой. У пары есть дочь.