В Санкт-Петербурге ограничили работу аэропорта Пулково

В воздушной гавани Пулково в Петербурге введены ограничения, информирует Telegram-канал SHOT.
По его данным, после полуночи пассажиры не смоли вылететь из аэропорта.
«Ограничения введены в аэропорту Пулково. Три самолёта кружат неподалёку от воздушной гавани», — говорится в сообщении.
Позже сообщение Telegram-канала было обновлено, в обновлении сказано, что, по словам очевидцев, данные самолёты пошли на посадку.
По информации издания «78.ru», ограничения на приём и выпуск воздушных судов действовали в период с 23:43 до 00:48 мск, затем «авиаузел заработал в штатном режиме».
Губернатор Ленинградской области Дрозденко проинформировал, что около Лужской губы Финского залива был обнаружен беспилотный летательный аппарат. Для противодействия использованы силы и средства противовоздушной обороны, дрон ликвидирован.
Глава Ленобласти подчеркнул, что пострадавших нет. Разрушения также не зафиксированы.