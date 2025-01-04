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В Санкт-Петербурге ограничили работу аэропорта Пулково

В районе Лужской губы Финского залива обнаружен беспилотник.

В воздушной гавани Пулково в Петербурге введены ограничения, информирует Telegram-канал SHOT.

По его данным, после полуночи пассажиры не смоли вылететь из аэропорта.

«Ограничения введены в аэропорту Пулково. Три самолёта кружат неподалёку от воздушной гавани», — говорится в сообщении.

Позже сообщение Telegram-канала было обновлено, в обновлении сказано, что, по словам очевидцев, данные самолёты пошли на посадку.

По информации издания «78.ru», ограничения на приём и выпуск воздушных судов действовали в период с 23:43 до 00:48 мск, затем «авиаузел заработал в штатном режиме».

Губернатор Ленинградской области Дрозденко проинформировал, что около Лужской губы Финского залива был обнаружен беспилотный летательный аппарат. Для противодействия использованы силы и средства противовоздушной обороны, дрон ликвидирован.

Глава Ленобласти подчеркнул, что пострадавших нет. Разрушения также не зафиксированы.