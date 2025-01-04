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В Ленинградской области уничтожили БПЛА

В результате инцидента пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

Источник: Аргументы и факты

В районе Лужской губы Финского залива в Ленинградской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что беспилотник был своевременно обнаружен и ликвидирован средствами ПВО. В результате инцидента пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией региона был обнаружен и уничтожен реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Прохоровским районом сработала система ПВО, и были сбиты несколько воздушных целей. В результате произошедшего в селе Прелестное один мужчина получил ранение.