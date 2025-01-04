Отрезали ухо: В Дубае ограбили сооснователя финансовой пирамиды Finiko

У Эдварда Сабирова есть российское и турецкое гражданства. Он является одним из основателей финансовой пирамиды Finiko, а после перебрался в Эмираты, чтобы скрыться от обманутых вкладчиков и бывших партнёров по бизнесу. Позже был объявлен в международный розыск. В 2022 году Россия потребовала у ОАЭ выдать Сабирова по уголовному делу о хищении миллиардов рублей.