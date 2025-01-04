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Отрезали ухо: В Дубае ограбили сооснователя финансовой пирамиды Finiko

В Дубае (Объединённые Арабские Эмираты, ОАЭ) в ночь на 1 января было совершено нападение на сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова. Об этом сообщает издание «Автор i» в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Утверждается, что в частную виллу Сабирова пробрались двое граждан Казахстана. Они напали на него и его супругу, а также стащили из их жилища 1,2 миллиона дирхамов (около 33 миллионов рублей) наличными.

По предварительной информации, преступники отправились в Москву после случившегося. Дубайская полиция обратилась к коллегам из России и Турции, чтобы найти и задержать подозреваемых.

Татарстанское издание «Бизнес Online» со ссылкой на источники сообщает, что Сабирову отрезали ухо.

У Эдварда Сабирова есть российское и турецкое гражданства. Он является одним из основателей финансовой пирамиды Finiko, а после перебрался в Эмираты, чтобы скрыться от обманутых вкладчиков и бывших партнёров по бизнесу. Позже был объявлен в международный розыск. В 2022 году Россия потребовала у ОАЭ выдать Сабирова по уголовному делу о хищении миллиардов рублей.