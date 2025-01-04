Тысячи жителей Эфиопии эвакуируются из-за активности вулкана

Агентство указывает, что Афар является одним из самых засушливых и жарких регионов Эфиопии, здесь неоднократно происходили извержения вулканов и часты землетрясения. В последние годы жители региона были вынуждены покидать свои дома из-за засухи, голода и наводнений.