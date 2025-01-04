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Тысячи жителей Эфиопии эвакуируются из-за активности вулкана

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Власти Эфиопии эвакуируют тысячи жителей региона Афар на северо-востоке страны из-за потенциально опасной активности вулкана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных лиц.

Источник: © РИА Новости

«Тысячи жителей отдаленной части северо-востока Эфиопии эвакуируют из-за потенциально опасной вулканической активности», — пишет агентство.

Отмечается, что эвакуации носят предохранительный характер. Жителей перемещают в более безопасные части региона после того, как давно спавший вулкан Дофен начал выбрасывать пар в преддверии возможного извержения.

По данным агентства, от вулканической грязи Дофена уже пострадали десятки домов в регионе, а также крупные дороги и критическая инфраструктура.

Агентство указывает, что Афар является одним из самых засушливых и жарких регионов Эфиопии, здесь неоднократно происходили извержения вулканов и часты землетрясения. В последние годы жители региона были вынуждены покидать свои дома из-за засухи, голода и наводнений.