Три человека погибли в ДТП в Тюменской области

Уточняется, что авария произошла на 171-м км федеральной автодороги Курган — Тюмень. Предварительно установлено, что легковой автомобиль Hyundai Equus, двигавшийся в сторону Тюмени, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Foton.
«В ДТП погибли три человека из легкового автомобиля, водитель фуры получил травму колена», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Движение на трассе ограничено и осуществляется в реверсивном режиме. Выясняются все обстоятельства ДТП.
Накануне, 3 января сообщалось, что в результате ДТП в Омской области пострадали четыре человека. Инцидент произошел в районе 46-го км автодороги Сыропятское — Калачинск.