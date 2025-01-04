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Три человека погибли в ДТП в Тюменской области

В Тюменской области произошло ДТП с участием автомобиля и большегруза, три человека погибли, еще один пострадал. Об этом 4 января сообщили в региональной госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что авария произошла на 171-м км федеральной автодороги Курган — Тюмень. Предварительно установлено, что легковой автомобиль Hyundai Equus, двигавшийся в сторону Тюмени, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Foton.

«В ДТП погибли три человека из легкового автомобиля, водитель фуры получил травму колена», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Движение на трассе ограничено и осуществляется в реверсивном режиме. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Накануне, 3 января сообщалось, что в результате ДТП в Омской области пострадали четыре человека. Инцидент произошел в районе 46-го км автодороги Сыропятское — Калачинск.