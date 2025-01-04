Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха

«В пятницу вечером в аэропорту Шарм-эш-Шейха произошла благополучная экстренная посадка самолета Airbus A-321 российской компании “Уральские авиалинии”, который направлялся из Шарм-эш-Шейха в аэропорт Екатеринбурга в России», — говорится в заявлении министерства в социальной сети Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).
Уточнятся, что посадка была произведена после сообщения пилота о технической неисправности одного из двигателей. На борту находились 236 пассажиров, они были доставлены в зал международных вылетов аэропорта.
По данным министерства, технические группы уже провели проверку для установления причин неисправности и выполнили необходимых ремонтные работы.
Ранее, 30 декабря, самолет авиакомпании S7 Airlines, выполняющий рейс Южно-Сахалинск — Новосибирск, совершил вынужденную посадку в городе Братск Иркутской области из-за смерти одного из пассажиров.
До этого, 28 декабря, самолет Шарм-эль-Шейх — Москва совершил экстренную посадку в Каире из-за потерявшего сознание пассажира на борту воздушного судна. Мужчине диагностировали внутримозговое кровоизлияние, ему оказывают медицинскую помощь в больнице Каира.