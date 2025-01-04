Борт, летевший из Египта в Екатеринбург, экстренно сел в аэропорту вылета

Пассажирский борт Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из египетского Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, экстренно сел в аэропорту вылета, информирует Министерство гражданской авиации Египта.
По его данным, экстренная посадка связана с технической неисправностью. Она была осуществлена вскоре после взлёта.
На борту воздушного судна находилось 236 пассажиров.
По информации министерства, пилот увидел на табло предупреждение о технических проблемах с двигателем. Это произошло через десять минут после взлёта.
«Все пассажиры были благополучно эвакуированы в зал международных вылетов», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что вылетевший из аэропорта Тюмени в Красноселькуп пассажирский самолёт авиакомпании Utair совершил аварийную посадку на одном винте.
Также стало известно, что летевший из Стамбула в Казань борт экстренно сел в Самаре. Экстренная посадка произошла из-за неблагоприятных погодных условий.