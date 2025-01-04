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Борт, летевший из Египта в Екатеринбург, экстренно сел в аэропорту вылета

На борту воздушного судна находилось 236 пассажиров.

Пассажирский борт Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из египетского Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, экстренно сел в аэропорту вылета, информирует Министерство гражданской авиации Египта.

По его данным, экстренная посадка связана с технической неисправностью. Она была осуществлена вскоре после взлёта.

На борту воздушного судна находилось 236 пассажиров.

По информации министерства, пилот увидел на табло предупреждение о технических проблемах с двигателем. Это произошло через десять минут после взлёта.

«Все пассажиры были благополучно эвакуированы в зал международных вылетов», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что вылетевший из аэропорта Тюмени в Красноселькуп пассажирский самолёт авиакомпании Utair совершил аварийную посадку на одном винте.

Также стало известно, что летевший из Стамбула в Казань борт экстренно сел в Самаре. Экстренная посадка произошла из-за неблагоприятных погодных условий.