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Свидетели по делу Мартьянова давали изобличающие его показания

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Свидетели по делу заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО РЖД Юрия Мартьянова, арестованного по статье о подготовке теракта, давали изобличающие его показания, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Обвиняемый Мартьянов Ю. А., находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям с целью изменения ими изобличающих его показаний», — сказано в документах.

Мартьянову, согласно документам, вменили часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту).

Ранее под стражу отправили ведущего специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита Алексея Демченко, его обвинили в участии в террористической организации «Артподготовка». Согласно материалам дела, вину он не признает.

В документах сказано, что по уголовному делу следствию необходимо получить заключения назначенных экспертиз, допросить родственников и коллег обвиняемых и выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных по делу доказательств.

Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО «РЖД» технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.

РЖД