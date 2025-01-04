Свидетели по делу Мартьянова давали изобличающие его показания

«Обвиняемый Мартьянов Ю. А., находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям с целью изменения ими изобличающих его показаний», — сказано в документах.
Мартьянову, согласно документам, вменили часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту).
Ранее под стражу отправили ведущего специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита Алексея Демченко, его обвинили в участии в террористической организации «Артподготовка». Согласно материалам дела, вину он не признает.
В документах сказано, что по уголовному делу следствию необходимо получить заключения назначенных экспертиз, допросить родственников и коллег обвиняемых и выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных по делу доказательств.
Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО «РЖД» технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.