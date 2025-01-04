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Два человека погибли на пожаре в поселке Новая Разводная Иркутского района

Огонь мог появиться из-за короткого замыкания.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Трагедия произошла в поселке Новая Разводная Иркутского района. Там, на пожаре погибли двое: 59-летние мужчина и женщина. Их тела нашли во время тушения пламени. Об этом сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.

— Пожар на 48 квадратах потушили 19 специалистов и четыре единицы техники, — поделились в ведомстве.

Дознаватели еще разбираются в причинах появления огня, но предварительно пламя могло разгореться из-за короткого замыкания. На место также выезжали представители Следкома. Идет доследственная проверка по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Байкале под лёд провалились два конькобежца. Одного мужчины успел спасти очевидцы, а поиски тела второго пока приостановили.