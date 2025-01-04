Два человека погибли на пожаре в поселке Новая Разводная Иркутского района

Трагедия произошла в поселке Новая Разводная Иркутского района. Там, на пожаре погибли двое: 59-летние мужчина и женщина. Их тела нашли во время тушения пламени. Об этом сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.
— Пожар на 48 квадратах потушили 19 специалистов и четыре единицы техники, — поделились в ведомстве.
Дознаватели еще разбираются в причинах появления огня, но предварительно пламя могло разгореться из-за короткого замыкания. На место также выезжали представители Следкома. Идет доследственная проверка по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Байкале под лёд провалились два конькобежца. Одного мужчины успел спасти очевидцы, а поиски тела второго пока приостановили.