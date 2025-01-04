Массовое ДТП в Акмолинской области: извлечены все 95 автомобилей

Как отмечается на официальном сайте ведомства, для ликвидации последствий массового ДТП, произошедшего на автодороге Астана — Петропавловск вблизи села Жанаталап Буландинского района Акмолинской области, были направлены силы и средства МЧС. На место также прибыло руководство МЧС во главе с вице-министром Кегеном Турсынбаевым.
В ходе аварийно-спасательных работ спасены и эвакуированы 86 человек, из них 14 детей, которые были отправлены на попутных машинах и ж/д транспорте в Астану. В медучреждения доставили и самостоятельно обратился 21 человек, из них госпитализировано 11 человек. В проведении аварийно-спасательных работ были задействованы 152 человека и 68 единиц техники МЧС, МВД, МИО, дорожных служб.
В ДЧС региона функционирует телефон горячей линии:
Последствия ДТП были полностью устранены и криволинейный брус восстановлен. Сотрудники дорожной службы расчистили проезжую часть. Организовано колонное сопровождение более 600 единиц техники в сторону Астаны.
По состоянию на 00.00 часов 4 января на блокпосту в Щучинске имелось скопление 140 единиц техники. В пункт обогрева в Щучинск эвакуировали 95 человек, из них 39 детей.
«По состоянию на 23.50 3 января 2025 года из мест ДТП на автодороге Астана — Петропавловск извлечены все 95 автомобилей. МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки. Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния», — добавили в ведомстве.