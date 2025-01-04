Массовое ДТП в Акмолинской области: извлечены все 95 автомобилей

В ходе аварийно-спасательных работ спасены и эвакуированы 86 человек, из них 14 детей, которые были отправлены на попутных машинах и ж/д транспорте в Астану. В медучреждения доставили и самостоятельно обратился 21 человек, из них госпитализировано 11 человек. В проведении аварийно-спасательных работ были задействованы 152 человека и 68 единиц техники МЧС, МВД, МИО, дорожных служб.