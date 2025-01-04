Мошенники начали использовать популярность Temu для обмана узбекистанцев

В социальных сетях и мессенджере Telegram сейчас активно распространяется фейковое сообщение, утверждающее, что в онлайн-магазин Temu ведётся набор сотрудников с возможностью заработка от 300 000 до 2 200 000 сумов за 1−6 часов работы. И многие узбекистанцы, вынужденные работать за копейки, ведутся на это.