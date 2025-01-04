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Мошенники начали использовать популярность Temu для обмана узбекистанцев

Популярность китайского маркетплейса дешёвых товаров Temu среди узбекистанцев стала новой уловкой для мошенников.

В социальных сетях и мессенджере Telegram сейчас активно распространяется фейковое сообщение, утверждающее, что в онлайн-магазин Temu ведётся набор сотрудников с возможностью заработка от 300 000 до 2 200 000 сумов за 1−6 часов работы. И многие узбекистанцы, вынужденные работать за копейки, ведутся на это.

Что происходит?

Как сообщили в Центре кибербезопасности МВД, это сообщение — фейк. Цель мошенников — завладеть вашими личными данными и деньгами.

Как действует схема?

1. Мошенники предлагают пройти «первичное собеседование» и просят выслать биографию, а также ксерокопии ваших документов.

2. После этого они сообщают, что вы приняты на работу, и требуют данные вашей пластиковой карты, на которую якобы будет перечисляться зарплата.

3. Получив доступ к вашей карте, мошенники могут украсть деньги, а ваши документы использовать для других преступных схем.

Как избежать обмана?

Никогда не отправляйте свои документы и данные карты незнакомым людям или организациям.

Всегда проверяйте информацию о работодателе через официальные источники.

Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой (например, лёгкий заработок за короткое время), это, скорее всего, мошенничество.

Что делать, если вы стали жертвой?

Если вы столкнулись с подобной ситуацией и ваши средства были похищены, немедленно обратитесь по коротким номерам 102 или 1102.

Помните — бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не позволяйте мошенникам использовать ваше доверие. Будьте бдительны!