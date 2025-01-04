Мошенники начали использовать популярность Temu для обмана узбекистанцев

В социальных сетях и мессенджере Telegram сейчас активно распространяется фейковое сообщение, утверждающее, что в онлайн-магазин Temu ведётся набор сотрудников с возможностью заработка от 300 000 до 2 200 000 сумов за 1−6 часов работы. И многие узбекистанцы, вынужденные работать за копейки, ведутся на это.
Что происходит?
Как сообщили в Центре кибербезопасности МВД, это сообщение — фейк. Цель мошенников — завладеть вашими личными данными и деньгами.
Как действует схема?
1. Мошенники предлагают пройти «первичное собеседование» и просят выслать биографию, а также ксерокопии ваших документов.
2. После этого они сообщают, что вы приняты на работу, и требуют данные вашей пластиковой карты, на которую якобы будет перечисляться зарплата.
3. Получив доступ к вашей карте, мошенники могут украсть деньги, а ваши документы использовать для других преступных схем.
Как избежать обмана?
Никогда не отправляйте свои документы и данные карты незнакомым людям или организациям.
Всегда проверяйте информацию о работодателе через официальные источники.
Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой (например, лёгкий заработок за короткое время), это, скорее всего, мошенничество.
Что делать, если вы стали жертвой?
Если вы столкнулись с подобной ситуацией и ваши средства были похищены, немедленно обратитесь по коротким номерам 102 или 1102.
Помните — бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не позволяйте мошенникам использовать ваше доверие. Будьте бдительны!