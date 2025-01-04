Четыре человека пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне

Ранее, 2 января, сообщалось о том, что в ночном клубе Amazura в Нью-Йорке, расположенном в районе Квинс, произошла массовая стрельба, в результате которой получили ранения минимум 11 человек. Отмечается, что к организации стрельбы причастны двое подозреваемых. Они находятся на свободе, их разыскивают.