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Четыре человека пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в городе Вашингтон. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе полицейского департамента по региону.

Источник: AP 2024

«Предварительно установлено, что на месте происшествия обнаружены взрослый мужчина и взрослая женщина еще двое взрослых мужчин доставлены в больницу», — говорится в сообщении ведомства в социальной сети X (бывш. Twitter).

Уточняется, что все пострадавшие находятся в сознании. Двое из мужчин доставлены в местную больницу.

Ранее, 2 января, сообщалось о том, что в ночном клубе Amazura в Нью-Йорке, расположенном в районе Квинс, произошла массовая стрельба, в результате которой получили ранения минимум 11 человек. Отмечается, что к организации стрельбы причастны двое подозреваемых. Они находятся на свободе, их разыскивают.