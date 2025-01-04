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Пять автобусов с пассажирами эвакуировали на трассах Абайской области

152 человека доставили в пункты обогрева.

Источник: Пресс-служба МЧС Казахстана

АСТАНА, 4 янв — Sputnik. Пять автобусов со 152 пассажирами эвакуировали на трассах Абайской области.

Как сообщили в МЧС, спасатели доставили в пункт обогрева города Аягоз людей, которые следовали по маршрутам:

  • «Семей-Барлык-Арасан»;
  • «Семей-Маканчи»;
  • «Усть-Каменогорск-Маканчи»;
  • «Семей-Урджар»;
  • «Усть-Каменогорск-Алматы».

В спасательных операциях участвовали также департамент полиции и местные исполнительные органы.

Также рано утром спасатели сообщили о спасенных людях в Астане. В районе Байконыр вблизи поста «Рубеж» в снежном заносе застряла легковая автомашина.

«Благодаря оперативной работе спасателей с помощью вахтовки легковая автомашина была отбуксирована на очищенный участок дороги. Водитель и пассажир в медицинской помощи он не нуждались», — сообщили в МЧС.

Между тем, в связи с ухудшением погодных условий — метель, ветер и плохая видимость, закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке автодороги «Астана-Петропавловск» (18−232 км, г. Астана-г. Щучинск).

В пункт обогрева находятся 118 человек, из них 42 детей.

Днем ранее в массовое ДТП по направлению Астана — Щучинск попали 95 автомобилей, причина — плохие погодные условия.

К слову, ранее спасатели советовали не выезжать на трассы.