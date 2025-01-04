Два человека погибли в результате пожара в Иркутской области

«В посёлке Новая Разводная загорелся жилой дом. В ходе ликвидации пожара огнеборцы МЧС России обнаружили тела 59-летних мужчины и женщины», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Уточняется, что пожар был полностью ликвидирован, его площадь составила 48 кв. м. На месте работали 19 специалистов и четыре единицы техники. В МЧС добавили, что предварительной причиной пожара стало короткое замыкание.
Ранее, 3 января, сообщалось о том, что в результате пожара на балконе квартиры в центре Санкт-Петербурга пострадал один человек. Уточняется, что горение было полностью ликвидировано. Его площадь составила 3 кв. м. На месте работали 15 специалистов и три единицы техники.