Два человека погибли в результате пожара в Иркутской области

Ранее, 3 января, сообщалось о том, что в результате пожара на балконе квартиры в центре Санкт-Петербурга пострадал один человек. Уточняется, что горение было полностью ликвидировано. Его площадь составила 3 кв. м. На месте работали 15 специалистов и три единицы техники.