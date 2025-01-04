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Губернатор Анохин: Пять украинских БПЛА сбиты в Смоленской области за ночь

Ночью 4 января силы противовоздушной обороны России сбили пять украинских беспилотников над территорией Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

Источник: Life.ru

«В общей сложности за прошедшую ночь над территорией Смоленской области дежурными средствами ПВО было сбито 5 вражеских БПЛА», — написал Анохин в своём телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений нет.

Губернатор с убедительной просьбой обратился к местным жителям, призвав их ни в коем случае не приближаться к обломкам сбитых БПЛА. Вместо этого следует незамедлительно позвонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что украинский дрон сбили в Ленинградской области. Это произошло в районе Лужской губы Финского залива.