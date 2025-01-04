На Байкале двое мужчин провалились под лед

«В проливе Ольхонские Ворота во время катания на коньках два человека провалились под лёд. Это случилось в 400 метрах от берега. Одному из них выбраться из воды помогли очевидцы, проезжавшие на СВП (судно на воздушной подушке — ред.). Второй мужчина утонул», — говорится в сообщении.