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На Байкале двое мужчин провалились под лед

ИРКУТСК, 4 янв — РИА Новости. Двое мужчин катались на коньках по льду Байкала и провалились, одного удалось спасти, второй утонул, сообщает ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».

Источник: © РИА Новости

«В проливе Ольхонские Ворота во время катания на коньках два человека провалились под лёд. Это случилось в 400 метрах от берега. Одному из них выбраться из воды помогли очевидцы, проезжавшие на СВП (судно на воздушной подушке — ред.). Второй мужчина утонул», — говорится в сообщении.

На место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС, они доставили спасенного мужчину на базу подразделения в поселке Сахюрта. В состоянии средней степени тяжести 62-летний житель города Шелехова был передан врачам скорой помощи.

Место провала было обследовано при помощи подводной камеры с борта СВП «Хивус-10». Тело 70-летнего утонувшего мужчины обнаружить не удалось. Глубина в месте провала 40 метров, толщина льда до 5 сантиметров, местами открытая вода. В настоящее время работы приостановлены.

МЧС предупреждает, что в настоящее время выход на лед Байкала опасен. Процесс ледообразования на озере из-за тепла проходит медленно. На большинстве участков толщина льда у береговой линии не превышает 3−5 сантиметров.

несчастный случай