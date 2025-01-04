На Байкале двое мужчин провалились под лед

«В проливе Ольхонские Ворота во время катания на коньках два человека провалились под лёд. Это случилось в 400 метрах от берега. Одному из них выбраться из воды помогли очевидцы, проезжавшие на СВП (судно на воздушной подушке — ред.). Второй мужчина утонул», — говорится в сообщении.
На место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС, они доставили спасенного мужчину на базу подразделения в поселке Сахюрта. В состоянии средней степени тяжести 62-летний житель города Шелехова был передан врачам скорой помощи.
Место провала было обследовано при помощи подводной камеры с борта СВП «Хивус-10». Тело 70-летнего утонувшего мужчины обнаружить не удалось. Глубина в месте провала 40 метров, толщина льда до 5 сантиметров, местами открытая вода. В настоящее время работы приостановлены.
МЧС предупреждает, что в настоящее время выход на лед Байкала опасен. Процесс ледообразования на озере из-за тепла проходит медленно. На большинстве участков толщина льда у береговой линии не превышает 3−5 сантиметров.