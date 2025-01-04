Куда с места крушения увозят самолет, разбившийся под Актау

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Министерство транспорта РК, однако там заявили, что подробно не могут комментировать транспортировку разбившегося воздушного судна, так как следствие еще не завершилось.
«Комиссией ведется работа по транспортировке элементов воздушного судна в ангар. Ангар находится на территории аэропорта г. Актау», — заявили в министерстве.
30 декабря сообщалось, что Казахстан направил «черные ящики» в Бразилию.
25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 человек, 29 из них выжили. 29 декабря Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество и профессионализм при спасении пассажиров упавшего самолета.