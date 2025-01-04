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Куда с места крушения увозят самолет, разбившийся под Актау

В социальных сетях распространилось видео транспортировки хвостовой части самолета, упавшего под Актау, сообщает Zakon.kz.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Министерство транспорта РК, однако там заявили, что подробно не могут комментировать транспортировку разбившегося воздушного судна, так как следствие еще не завершилось.

«Комиссией ведется работа по транспортировке элементов воздушного судна в ангар. Ангар находится на территории аэропорта г. Актау», — заявили в министерстве.

30 декабря сообщалось, что Казахстан направил «черные ящики» в Бразилию.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 человек, 29 из них выжили. 29 декабря Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество и профессионализм при спасении пассажиров упавшего самолета.