В Хабаровском крае загорелось кафе на площади 250 кв. м

Ранее в этот же день магазин загорелся на площади 30 кв. м на востоке Москвы. Уточняется, что магазин находится на первом этаже 12-этажного жилого дома на улице Первомайской. Из дома были эвакуированы 24 человека. Информация о пострадавших уточняется.