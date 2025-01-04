В Хабаровском крае загорелось кафе на площади 250 кв. м

«Сегодня около 10:30 (3:30 мск) произошло возгорание в кафе “Уют” в селе Владимировка района имени Лазо. По предварительным данным, площадь пожара составила около 250 кв. м», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что посетители и персонал эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал. Возгорание ликвидируют пожарные, причина возгорания уточняется. Правоохранительные органы региона проводят проверку.
Ранее в этот же день магазин загорелся на площади 30 кв. м на востоке Москвы. Уточняется, что магазин находится на первом этаже 12-этажного жилого дома на улице Первомайской. Из дома были эвакуированы 24 человека. Информация о пострадавших уточняется.