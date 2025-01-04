Счета по делу о взятке экс-замглавы правительства Омской области арестовали

«Суд по решению следствия арестовал четыре банковских счета по делу Куприянова, открытых ранее в банке ВТБ. Общая сумма средств, которые там находятся, составляет несколько миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на счета наложен арест в связи с тем, что при рассмотрении дела по существу к обвиняемым может быть заявлен гражданский иск. Кроме этого, прокуратура может инициировать изъятие имущества Куприянова в пользу государства.
Ранее постановлением Басманного районного суда города Москвы Куприянов был арестован. Он обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Срок содержания под стражей экс-чиновнику продлен до февраля 2025 года. Также по делу проходит еще один человек. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).
По версии следствия, Куприянов, занимая должности заместителя председателя правительства Омской области, министра труда и социального развития региона, получил взятку в виде денег, а также имущества, незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и попустительство по службе ранее знакомому ему лицу.