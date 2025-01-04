Самолет Сочи — Уфа столкнулся с фантомными метками

Самолет, летевший из Сочи в Уфу на посадке доложил о фантомных метках. Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», на высоте 3000 футов экипаж доложил о наличии более 10 ложных метках на индикаторе системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе: три были под бортом, еще пять слева и несколько появляющихся и исчезающих вокруг.