Задержанным КНБ жителям Тараза и Алматы вынесли приговоры

Как сообщается на официальном сайте ведомства, один из них — житель Тараза, распространял среди своего окружения призывы к участию в боевых действиях на стороне террористов за рубежом, а также сам планировал к ним примкнуть.
Решением городского суда он признан виновным в пропаганде терроризма (статья 256 УК), разжигании религиозной розни (статья 174 УК) и приговорен к 7 годам лишения свободы. Другой — житель Алматы, неоднократно судимый за общеуголовные преступления, пропагандировал радикальную идеологию в интернете.
Решением суда южной столицы он признан виновным в пропаганде терроризма (статья 256 УК), незаконном обращении с наркотическими средствами (статья 296 УК) и приговорен к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы.