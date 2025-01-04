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Задержанным КНБ жителям Тараза и Алматы вынесли приговоры

Завершены судебные процессы в отношении двух граждан Казахстана, ранее задержанных КНБ за пропаганду терроризма и иные преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, один из них — житель Тараза, распространял среди своего окружения призывы к участию в боевых действиях на стороне террористов за рубежом, а также сам планировал к ним примкнуть.

Решением городского суда он признан виновным в пропаганде терроризма (статья 256 УК), разжигании религиозной розни (статья 174 УК) и приговорен к 7 годам лишения свободы. Другой — житель Алматы, неоднократно судимый за общеуголовные преступления, пропагандировал радикальную идеологию в интернете.

Решением суда южной столицы он признан виновным в пропаганде терроризма (статья 256 УК), незаконном обращении с наркотическими средствами (статья 296 УК) и приговорен к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы.