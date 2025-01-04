В аэропорту Пулково вновь ограничили полеты

По информации Минобороны, всего за минувшую ночь было сбито 16 дронов над пятью российскими регионами. Над Брянской областью уничтожено 10 БПЛА, над Смоленской — три, над Белгородской, Псковской и Ленинградской — по одному. В Белгородской области пострадал один человек, также повреждена линия электропередачи.