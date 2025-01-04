В Екатеринбурге загорелось здание гимназии № 99

Об этом сообщает Телеграм-канал «Екатеринбург ЧП». Как утверждают очевидцы, на место происшествия прибыло несколько пожарных машин и несколько десятков спасателей.
На поверку выяснилось, что возгорание произошло в водосточной трубе с внешней стороны здания. Открытое горение довольно быстро ликвидировали. В пресс-службе МЧС по Свердловской области корреспонденту URA.RU сообщили, что горел обогревающий кабель в водосточной трубе здания и подтвердили факт ликвидации горения.
Как пояснили специалисты МЧС значительное количество задействованной техники и спасателей объясняется тем, что вызов поступил с социально-значимого объекта — из здания школы.
Как ранее сообщалось, в первый же день нового 2025 года в Свердловской области было зарегистрировано 23 пожара. Наиболее серьезная ситуация произошла в Асбесте. На улице Ленина на площади 15 квадратных метров горела квартира на третьем этаже четырехэтажного муниципального дома. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.