В Екатеринбурге загорелось здание гимназии № 99

Как ранее сообщалось, в первый же день нового 2025 года в Свердловской области было зарегистрировано 23 пожара. Наиболее серьезная ситуация произошла в Асбесте. На улице Ленина на площади 15 квадратных метров горела квартира на третьем этаже четырехэтажного муниципального дома. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.