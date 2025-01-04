Привязывал лошадей к машине и катал по городу: в Стерлитамаке привлекут к ответственности водителя внедорожника

Госавтоинспекция башкирского Стерлитамака начала расследование в отношении водителя, который привязал четырех лошадей к внедорожнику и ездил с ними по городу. Об этом сообщила пресс-служба дорожной полиции.
— Начато административное расследование в отношении водителя внедорожника перевозивший лошадей в нарушение норм законодательства. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — передали в ГАИ Стерлитамака.
Как уточняет телеграм-канал Mash Batash, указанные лошади все праздничные дни катали людей в парках и на елках, и после смен хозяин привязывал их к машине и тащил в конюшни.
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