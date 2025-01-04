Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Привязывал лошадей к машине и катал по городу: в Стерлитамаке привлекут к ответственности водителя внедорожника

ГАИ Башкирии расследует случай с водителем, который привязывал к машине лошадей.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция башкирского Стерлитамака начала расследование в отношении водителя, который привязал четырех лошадей к внедорожнику и ездил с ними по городу. Об этом сообщила пресс-служба дорожной полиции.

— Начато административное расследование в отношении водителя внедорожника перевозивший лошадей в нарушение норм законодательства. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — передали в ГАИ Стерлитамака.

Как уточняет телеграм-канал Mash Batash, указанные лошади все праздничные дни катали людей в парках и на елках, и после смен хозяин привязывал их к машине и тащил в конюшни.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.