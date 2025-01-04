Массовое ДТП произошло на трассе в Нижегородской области

Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД России по Нижегородской области.
Согласно предварительной информации, водитель автомобиля марки «Мерседес» не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с «Маздой». В результате «Мазда» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Ниссан».
В результате аварии пострадала пассажирка «Ниссана», которую доставили в медицинское учреждение.
Сотрудники ГИБДД в настоящее время выясняют все детали произошедшего.