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Массовое ДТП произошло на трассе в Нижегородской области

Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе в Кстовском районе.

Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД России по Нижегородской области.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля марки «Мерседес» не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с «Маздой». В результате «Мазда» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Ниссан».

В результате аварии пострадала пассажирка «Ниссана», которую доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД в настоящее время выясняют все детали произошедшего.