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Жуткое преступление в Нукусе: пьяный солдат срочной службы ворвался в квартиру и напал на спящих людей

В Нукусе произошёл ужасающий инцидент.

Источник: Генпрокуратура Узбекистана

Рано утром, 3 января, 19-летний солдат, проходивший срочную службу в военной части МЧС, в состоянии алкогольного опьянения ворвался с ножом в квартиру и напал на людей, находившихся внутри.

Как произошла трагедия?

Около 04:30 молодой человек, воспользовавшись тем, что дверь в квартиру была открыта, проник внутрь. Там в это время спали пять человек. Солдат начал наносить удары ножом, что привело к трагическим последствиям: 28-летний мужчина скончался на месте, ещё четыре человека получили различные травмы.

На данный момент неизвестно, знал ли нападавший своих жертв и что могло послужить мотивом для столь жестокого нападения.

Возбуждено уголовное дело.

По информации Генеральной прокуратуры, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по следующим статьям:

  • часть 1 статьи 97 — умышленное убийство.
  • часть 2 статьи 97 через статью 25 — покушение на умышленное убийство двух или более лиц.

Подозреваемый задержан. Расследование инцидента ведётся военной прокуратурой.

Прокуратура