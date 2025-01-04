Жуткое преступление в Нукусе: пьяный солдат срочной службы ворвался в квартиру и напал на спящих людей

Рано утром, 3 января, 19-летний солдат, проходивший срочную службу в военной части МЧС, в состоянии алкогольного опьянения ворвался с ножом в квартиру и напал на людей, находившихся внутри.
Как произошла трагедия?
Около 04:30 молодой человек, воспользовавшись тем, что дверь в квартиру была открыта, проник внутрь. Там в это время спали пять человек. Солдат начал наносить удары ножом, что привело к трагическим последствиям: 28-летний мужчина скончался на месте, ещё четыре человека получили различные травмы.
На данный момент неизвестно, знал ли нападавший своих жертв и что могло послужить мотивом для столь жестокого нападения.
Возбуждено уголовное дело.
По информации Генеральной прокуратуры, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по следующим статьям:
- часть 1 статьи 97 — умышленное убийство.
- часть 2 статьи 97 через статью 25 — покушение на умышленное убийство двух или более лиц.
Подозреваемый задержан. Расследование инцидента ведётся военной прокуратурой.