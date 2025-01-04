Жуткое преступление в Нукусе: пьяный солдат срочной службы ворвался в квартиру и напал на спящих людей

Около 04:30 молодой человек, воспользовавшись тем, что дверь в квартиру была открыта, проник внутрь. Там в это время спали пять человек. Солдат начал наносить удары ножом, что привело к трагическим последствиям: 28-летний мужчина скончался на месте, ещё четыре человека получили различные травмы.