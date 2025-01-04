В Красноярске подросток разбил голову об огромный камень, катаясь на «ватрушке»

По данным телеграм-канала, днём 1 января он с друзьями пошёл кататься на ватрушках с горки возле дома на проспекте Машиностроителей. В какой-то момент парня немного занесло прямиком на камень. Подростка экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Ему сделали операцию, сейчас он пришёл в себя. По факту инцидента СК проводит проверку.