Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске подросток разбил голову об огромный камень, катаясь на «ватрушке»

В Красноярске 16-летний подросток влетел в камень во время катания с опасной горки на тюбинге. Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщает SHOT.
Источник: Life.ru

Кадры фатального катания подростка на тюбинге в Красноярске. Видео © SHOT.

По данным телеграм-канала, днём 1 января он с друзьями пошёл кататься на ватрушках с горки возле дома на проспекте Машиностроителей. В какой-то момент парня немного занесло прямиком на камень. Подростка экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Ему сделали операцию, сейчас он пришёл в себя. По факту инцидента СК проводит проверку.

Местные жители утверждают, что горка уже много лет является любимым местом у детей. Многие катаются с неё даже на санках.

Ранее Life.ru сообщал, что в Нижегородской области семилетнего мальчика сбил джип во время катания на «‎ватрушке» с овчаркой. Пострадавшего мальчика увезли в больницу.