После гибели двух человек на пожаре под Иркутском СК проводит проверку

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, в тушении пожара принимали участие 19 человек и 4 единицы техники. Огонь успел распространиться на площади 48 квадратных метров. В ходе осмотра места происшествия обнаружили тела двух погибших — 59-летних мужчины и женщины. На месте работают дознаватели МЧС России и следователи. В качестве предварительной причины пожара называют короткое замыкание.