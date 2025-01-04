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После гибели двух человек на пожаре под Иркутском СК проводит проверку

Сообщение о возгорании в частном доме в посёлке Новая Разводная поступило в ночь с 3 на 4 января.

Источник: МЧС РФ

Следователи организовали проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Иркутском районе. Сообщение о возгорании в частном доме в посёлке Новая Разводная поступило в ночь с 3 на 4 января.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, в тушении пожара принимали участие 19 человек и 4 единицы техники. Огонь успел распространиться на площади 48 квадратных метров. В ходе осмотра места происшествия обнаружили тела двух погибших — 59-летних мужчины и женщины. На месте работают дознаватели МЧС России и следователи. В качестве предварительной причины пожара называют короткое замыкание.

Проверку следователи проводят по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Все обстоятельства произошедшего выясняются.

СК