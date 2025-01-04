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Перед посадкой авиарйса из Сочи в Уфе экипаж обнаружил десять ложных меток системы предупреждения столкновения самолетов

В Уфе экипаж самолета при посадке обнаружил 10 фантомных меток в системе TCAS.

Источник: Комсомольская правда

Экипаж авиарейса Сочи — Уфа перед посадкой обнаружил 10 фантомных меток на индикаторе TCAS — системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Случай произошел в 17:41 по Уфе еще 2 января. Самолет из Сочи заходил на посадку и на высоте 3 тыс. футов экипаж доложил о наличии более 10 ложным меток на индикаторе TCAS, в том числе три — под воздушным судном и пять — слева от него. При этом высота меток была неизвестна, а в районе полета другие лайнеры отсутствовали на всех высотах.

Самолет из Сочи продолжил посадку в штатном режиме и благополучно приземлился спустя шесть минут.

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