Перед посадкой авиарйса из Сочи в Уфе экипаж обнаружил десять ложных меток системы предупреждения столкновения самолетов

Случай произошел в 17:41 по Уфе еще 2 января. Самолет из Сочи заходил на посадку и на высоте 3 тыс. футов экипаж доложил о наличии более 10 ложным меток на индикаторе TCAS, в том числе три — под воздушным судном и пять — слева от него. При этом высота меток была неизвестна, а в районе полета другие лайнеры отсутствовали на всех высотах.