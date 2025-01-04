В Крыму убрали более четырех тонн мазута с загрязненных участков

Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма — главный государственный инспектор региона Ольга Шевцова.
По ее словам, в очистке береговой линии участвовали 209 человек. Задействовали 51 единицу спецтехники.
Кроме того, в рамках мероприятий по ликвидации последствий разлива мазута специалисты обследовали 278 километров побережья. Всего в течение дня очистили почти 10 километров загрязненных участков.
Ранее сообщалось, что в городах Крыма развернули штабы по оказанию помощи пострадавшим птицам и морским животным. Власти призвали не паниковать и не пытаться своими силами очистить птиц, а доставить их в пункты приема.