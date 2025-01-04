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В Крыму убрали более четырех тонн мазута с загрязненных участков

В пятницу, 3 января, в Крыму собрали и вывезли более четырех тонн (528 мешков) загрязненного песка и грунта.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма — главный государственный инспектор региона Ольга Шевцова.

По ее словам, в очистке береговой линии участвовали 209 человек. Задействовали 51 единицу спецтехники.

Кроме того, в рамках мероприятий по ликвидации последствий разлива мазута специалисты обследовали 278 километров побережья. Всего в течение дня очистили почти 10 километров загрязненных участков.

Ранее сообщалось, что в городах Крыма развернули штабы по оказанию помощи пострадавшим птицам и морским животным. Власти призвали не паниковать и не пытаться своими силами очистить птиц, а доставить их в пункты приема.

экология