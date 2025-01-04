В Красноярске подросток получил травму, катаясь с горки на ватрушке

КРАСНОЯРСК, 4 янв — РИА Новости. В Красноярске подросток, катясь с горки на ватрушке, врезался в камень и получил травму головы, сообщил краевой главк Следственного комитета.
По данным ведомства, инцидент произошел днем 1 января. Шестнадцатилетний юноша вместе с друзьями решил покататься на склоне горы в районе проспекта Машиностроителей.
«При спуске на надувном тюбинге подростка занесло, и он ударился об камень. Ребенок получил травму в области головы, ему оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет», — рассказали в СК.
Следователи проводят процессуальную проверку.
В пресс-службе ведомства журналистам уточнили, что мальчик пришел в себя, его состояние стабилизировано.