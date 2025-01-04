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В Красноярске подросток получил травму, катаясь с горки на ватрушке

В Красноярске подросток врезался в камень и получил травму, катаясь с горки.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОЯРСК, 4 янв — РИА Новости. В Красноярске подросток, катясь с горки на ватрушке, врезался в камень и получил травму головы, сообщил краевой главк Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 1 января. Шестнадцатилетний юноша вместе с друзьями решил покататься на склоне горы в районе проспекта Машиностроителей.

«При спуске на надувном тюбинге подростка занесло, и он ударился об камень. Ребенок получил травму в области головы, ему оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет», — рассказали в СК.

Следователи проводят процессуальную проверку.

В пресс-службе ведомства журналистам уточнили, что мальчик пришел в себя, его состояние стабилизировано.

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