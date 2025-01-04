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По делу омского экс-министра Куприянова арестовано четыре банковских счета

На деньги и имущество может быть обращено взыскание.

Источник: Комсомольская правда

По решению суда арестованы четыре банковских счета, связанных с делом обвиняемого в получении крупной взятки бывшего министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, на счетах находится несколько миллионов рублей.

Решение об аресте сбережений наложено в связи с тем, что к обвиняемым, помимо обвинения по уголовному делу, может быть предъявлен и гражданский иск. В случае удовлетворения этих требований на денежные средства и имущество будет обращено взыскание.

Напомним, в июне прошлого года по ходатайству следствия Басманный суд отправил экс-министра Куприянова в СИЗО. Его обвиняют в систематическом получении откатов от директора Марьяновского дома-интерната.

По решению суда арестованы четыре банковских счета, связанных с делом обвиняемого в получении крупной взятки бывшего министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, на счетах находится несколько миллионов рублей.

Решение об аресте сбережений наложено в связи с тем, что к обвиняемым, помимо обвинения по уголовному делу, может быть предъявлен и гражданский иск. В случае удовлетворения этих требований на денежные средства и имущество будет обращено взыскание.

Напомним, в июне прошлого года по ходатайству следствия Басманный суд отправил экс-министра Куприянова в СИЗО. Его обвиняют в систематическом получении откатов от директора Марьяновского дома-интерната.