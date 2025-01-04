В Петербурге девятиклассница утонула в ванне при загадочных обстоятельствах

Мама школьницы рассказала, что 3 января около семи часов вечера она вышла в магазин. Дети оставались дома. Около восьми часов ей позвонил сын и сказал, что сестра пошла принимать ванну, а потом он услышал хрипы. 25-летний молодой человек вытащил девочку и стал оказывать ей медицинскую помощь. До скорой он якобы не смог дозвониться. У матери это получилось сразу же. Приехавшие медики увезли девочку в ДГБ № 19.