В Петербурге девятиклассница утонула в ванне при загадочных обстоятельствах

Как стало известно «Фонтанке» 4 января, пострадавшая была доставлена в больницу Раухфуса накануне вечером в состоянии клинической смерти. Уже в реанимации пациентка скончалась. Труп был направлен в морг.
Следственно-оперативная группа установила, что девочка жила с мамой, отцом и братом в однушке, вела замкнутый образ жизни и большую часть времени проводила за компьютером. В школу девочка не ходила, была на семейном обучении, проходила программу за 9 класс.
Мама школьницы рассказала, что 3 января около семи часов вечера она вышла в магазин. Дети оставались дома. Около восьми часов ей позвонил сын и сказал, что сестра пошла принимать ванну, а потом он услышал хрипы. 25-летний молодой человек вытащил девочку и стал оказывать ей медицинскую помощь. До скорой он якобы не смог дозвониться. У матери это получилось сразу же. Приехавшие медики увезли девочку в ДГБ № 19.
В квартире, где проживает семья, был проведен осмотр. Из рюкзака школьницы достали 2 пакетика с порошком. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.