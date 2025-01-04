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В Петербурге девятиклассница утонула в ванне при загадочных обстоятельствах

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 17-летней девочки в Невском районе Петербурга. По предварительным данным, смерть школьницы наступила в результате утопления в ванне и отравления неизвестным веществом, но установить точную причину предстоит экспертам.

Как стало известно «Фонтанке» 4 января, пострадавшая была доставлена в больницу Раухфуса накануне вечером в состоянии клинической смерти. Уже в реанимации пациентка скончалась. Труп был направлен в морг.

Следственно-оперативная группа установила, что девочка жила с мамой, отцом и братом в однушке, вела замкнутый образ жизни и большую часть времени проводила за компьютером. В школу девочка не ходила, была на семейном обучении, проходила программу за 9 класс.

Мама школьницы рассказала, что 3 января около семи часов вечера она вышла в магазин. Дети оставались дома. Около восьми часов ей позвонил сын и сказал, что сестра пошла принимать ванну, а потом он услышал хрипы. 25-летний молодой человек вытащил девочку и стал оказывать ей медицинскую помощь. До скорой он якобы не смог дозвониться. У матери это получилось сразу же. Приехавшие медики увезли девочку в ДГБ № 19.

В квартире, где проживает семья, был проведен осмотр. Из рюкзака школьницы достали 2 пакетика с порошком. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.