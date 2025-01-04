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Движение по трассе М-5 в Челябинской области парализовал раскуроченный большегруз

Уходя от столкновения на трассе М-5 «Урал» в горнозаводской зоне Челябинской области, водитель грузового автомобиля в субботу, 4 января, вылетел на встречку и наехал на бордюрное ограждение. В результате ДТП машина перегородила движение в обе стороны, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Источник: управление ГАИ по Челябинской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 1619 километре автодороги М-5 «Москва — Челябинск», на участке между Кропачёво и Катав-Ивановском.

На записи видно, что под колёсами грузовика — снежная каша, затормозить по которой проблематично.

— Грузовик, двигаясь по направлению в город Уфа, не выдержал необходимую дистанцию, а также не учёл дорожные и метеорологические условия и, во избежание столкновения со впереди двигавшимся средством, совершил выезд на полосу встречного движения, — рассказали в пресс-службе областной ГАИ. — В результате грузовой автомобиль занесло, он совершил наезд на барьерное ограждение и перегородил трассу в оба направления.

По счастливой случайности обошлось без пострадавших. На участке ДТП организовано реверсивное движение.

Накануне, 3 января, водители столкнулись с трудностями при проезде участка трассы М-5 «Урал» между Усть-Катавом и Симом. Там заторы образовались из-за сильного снегопада. Снежная каша и гололёд сильно осложнили движение, на что водители жаловались в соцсетях.

Напомним, в конце декабря на трассах М-5 и Р-254 в Челябинской и Курганской областях появились новые подрядчики по обслуживанию и содержанию дорог. На смену АО «НовосибирскАвтодор» пришли компании «Форвард» и «Дортрансстрой».

До этого на фоне регулярных пробок из-за несвоевременной уборки снега и обработки противогололёдными материалами трассы М-5 «Урал» в Челябинской области решить эту проблему попросили президента. На плохое содержание подрядчиком важной дорожной артерии житель Челябинска пожаловался в соцсетях. Участки трассы М-5 «Урал» в районе горного перевала Уреньга и города Юрюзань, которые как самые проблемные указал челябинец, обслуживал подрядчик «НовосибирскАвтодор». Претензии к качеству выполняемых им работ неоднократно высказывали как рядовые автомобилисты, так и общественные организации. К остальным подрядчикам ФКУ Упрдор «Южный Урал» претензий не возникало.