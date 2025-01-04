Движение по трассе М-5 в Челябинской области парализовал раскуроченный большегруз

До этого на фоне регулярных пробок из-за несвоевременной уборки снега и обработки противогололёдными материалами трассы М-5 «Урал» в Челябинской области решить эту проблему попросили президента. На плохое содержание подрядчиком важной дорожной артерии житель Челябинска пожаловался в соцсетях. Участки трассы М-5 «Урал» в районе горного перевала Уреньга и города Юрюзань, которые как самые проблемные указал челябинец, обслуживал подрядчик «НовосибирскАвтодор». Претензии к качеству выполняемых им работ неоднократно высказывали как рядовые автомобилисты, так и общественные организации. К остальным подрядчикам ФКУ Упрдор «Южный Урал» претензий не возникало.