Движение по трассе М-5 в Челябинской области парализовал раскуроченный большегруз

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 1619 километре автодороги М-5 «Москва — Челябинск», на участке между Кропачёво и Катав-Ивановском.
На записи видно, что под колёсами грузовика — снежная каша, затормозить по которой проблематично.
— Грузовик, двигаясь по направлению в город Уфа, не выдержал необходимую дистанцию, а также не учёл дорожные и метеорологические условия и, во избежание столкновения со впереди двигавшимся средством, совершил выезд на полосу встречного движения, — рассказали в пресс-службе областной ГАИ. — В результате грузовой автомобиль занесло, он совершил наезд на барьерное ограждение и перегородил трассу в оба направления.
По счастливой случайности обошлось без пострадавших. На участке ДТП организовано реверсивное движение.
Накануне, 3 января, водители столкнулись с трудностями при проезде участка трассы М-5 «Урал» между Усть-Катавом и Симом. Там заторы образовались из-за сильного снегопада. Снежная каша и гололёд сильно осложнили движение, на что водители жаловались в соцсетях.
Напомним, в конце декабря на трассах М-5 и Р-254 в Челябинской и Курганской областях появились новые подрядчики по обслуживанию и содержанию дорог. На смену АО «НовосибирскАвтодор» пришли компании «Форвард» и «Дортрансстрой».
До этого на фоне регулярных пробок из-за несвоевременной уборки снега и обработки противогололёдными материалами трассы М-5 «Урал» в Челябинской области решить эту проблему попросили президента. На плохое содержание подрядчиком важной дорожной артерии житель Челябинска пожаловался в соцсетях. Участки трассы М-5 «Урал» в районе горного перевала Уреньга и города Юрюзань, которые как самые проблемные указал челябинец, обслуживал подрядчик «НовосибирскАвтодор». Претензии к качеству выполняемых им работ неоднократно высказывали как рядовые автомобилисты, так и общественные организации. К остальным подрядчикам ФКУ Упрдор «Южный Урал» претензий не возникало.