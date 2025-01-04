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Под Волгоградом нашли тело мужчины в сгоревшей легковушке

В Волгоградской области дотла выгорел автомобиль «Лада Калина», погиб водитель.

Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, пожар произошел в 04.08 на автодороге в Новоаннинском районе.

— Горел автомобиль «Лада Калина» на площади 2 кв. м. Пожарные расчеты 47-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 04.38. К сожалению, есть погибший — личность устанавливается. Причина пожара устанавливается, — сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В местных пабликах отмечают, что происшествие случилось между хуторами Кузнецовский и Бочаровский. Вероятно, что погибший — водитель машины.

МЧС