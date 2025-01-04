Под Волгоградом нашли тело мужчины в сгоревшей легковушке

— Горел автомобиль «Лада Калина» на площади 2 кв. м. Пожарные расчеты 47-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 04.38. К сожалению, есть погибший — личность устанавливается. Причина пожара устанавливается, — сообщили в ГУ МЧС России по региону.