Сообщение о минировании торгово-культурного центра в Братске оказалось ложным

Всего было эвакуировано 665 человек, из них 395 детей. Руководство центра сообщило, что мероприятия планируемые на 16:00 будут перенесены на полчаса позже. А тех, кто не смог посетить новогодние представления в 13:00 ждут с 5 по 7 января в час или четыре часа дня на мероприятие.