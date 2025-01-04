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Сообщение о минировании торгово-культурного центра в Братске оказалось ложным

После звонка от неизвестного эвакуировали 665 человек.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Звонок от неизвестного мужчины с сообщением о минировании поступил охране торгово-культурного центра в Братске 4 января. Как сообщил в своем тг-канале мэр города Александр Дубровин, на место сразу выехал зам мэра по соцвопросам и заместитель по безопасности. Также у комплекса находился директор центра. Правоохранители и спецслужбы проверили здание. Звонок оказался ложным.

— В обследовании помещения задействовано четыре единицы техники МЧС, 17 человек личного состава, шесть личного состава Росгвардии и две машины медперсонала, — сообщил зам мэра города Братска, начальник департамента общественной безопасности Антон Ушаков.

Всего было эвакуировано 665 человек, из них 395 детей. Руководство центра сообщило, что мероприятия планируемые на 16:00 будут перенесены на полчаса позже. А тех, кто не смог посетить новогодние представления в 13:00 ждут с 5 по 7 января в час или четыре часа дня на мероприятие.