МЧС: еще два человека получили травмы от пиротехники в Беларуси

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Еще два человека пострадали от пиротехнических изделий в Беларуси, сообщается в суточной сводке МЧС.
Накануне вечером спасателям поступило сообщение о госпитализации 19-летней девушки в городе Глубокое Витебской области. Отмечается, что она получила травмы лица от взрыва петарды еще в новогоднюю ночь.
Также в ночь на 4 января в больницу был доставлен 12-летний подросток. Он получил с травмы пальцев обеих кистей рук из-за взрыва пиротехнического изделия в городском поселке Ореховск Оршанского района.
Ранее в МЧС сообщили, что всего с 1 по 3 января 2025 года в стране зафиксировано 26 несчастных случаев по причине нарушений правил использования пиротехнических изделий. Травмы получили 28 человек, из них 12 детей.
Запрет на пиротехнику
В пятницу 3 января премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление о запрете оптовой и розничной торговли пиротехники.
Данная мера объяснялась участившимися случаями получения гражданами, в том числе детьми, травм в результате нарушения правил использования пиротехнических изделий. Документ вступил в силу с 4 января 2025 года.
При этом запрет не коснется ряда позиций по пиротехнике. Он не будет распространяться на оптовую реализацию пиротехники юрлицами, которые имеют разрешения на техническую пиротехнику IV и V классов опасности.
Под запрет не попали и юрлица, которые имеют разрешения на проведение фейерверков с использованием пиротехнических изделий технического назначения IV и V классов опасности. Кроме того, по-прежнему будет разрешена оптовая и розничная торговля бенгальскими огнями, хлопушками, тортовыми свечами («холодные фонтаны»).