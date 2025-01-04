В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пулково в 10.15 мск, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на работу петербургского аэропорта Пулково для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
«В аэропорту Пулково ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в 10:15 МСК», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в период действия временных ограничений на запасные аэродромы «ушли» 20 воздушных судов, совершавших рейсы в Пулково.