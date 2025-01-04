В Омске случилась смертельная авария с участием автобуса

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 4 января, в омских Нефтяниках. Водитель автомобиля «Хёндай Солярис» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «Ладой Ларгус» и пассажирским автобусом. В салоне автобуса в момент аварии находились 40 пассажиров.