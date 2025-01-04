В Омске случилась смертельная авария с участием автобуса

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 4 января, в омских Нефтяниках. Водитель автомобиля «Хёндай Солярис» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «Ладой Ларгус» и пассажирским автобусом. В салоне автобуса в момент аварии находились 40 пассажиров.
От полученных травм на месте происшествия скончался водитель иномарки. Сейчас по факту этой аварии проводится проверка, которую на контроль поставила прокуратура Омской области.
Ранее мы писали, что водитель иномарки сбила 12-летнего ребенка.