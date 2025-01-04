Арестованы счета обвиняемого во взятке экс-замглавы правительства Омской области

«Суд по решению следствия арестовал четыре банковских счёта по делу Куприянова. Общая сумма средств, которые там находятся, составляет несколько миллионов рублей», — сообщили агентству.
На счета был наложен арест, поскольку в ходе разбирательства по делу к обвиняемым может быть предъявлен гражданский иск. Кроме того, прокуратура имеет возможность инициировать изъятие имущества Куприянова в пользу государства.
Напомним, что о задержании бывшего вице-премьера Омской области стало известно ещё 6 июня 2024 года. Его обвиняют по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Бывший чиновник находится под стражей до февраля 2025 года.