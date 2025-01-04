На горе Сююрю-Бурун в Крыму спасли двух туристов

МЧС России напоминает, что не стоит идти в горы без подготовки и мер безопасности. Туристам рекомендуют не совершать экстремальных восхождений для контента в соцсети и острых ощущений. Нельзя подходить к обрывам и местам обрушения породы, а также стоит регистрировать даже небольшую группу путешественников.