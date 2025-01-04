В Хабаровском крае спасатели потушили пожар в придорожном кафе

4 января в селе Владимировка района имени Лазо загорелось деревянное придорожное кафе «Уют». Огонь быстро охватил кровлю здания. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
До прибытия пожарных 10 человек покинули помещение. Работники заведения успели вынести на улицу шесть газовых баллонов, предотвратив возможный взрыв. Информации о пострадавших не поступало.
«На место происшествия прибыли дежурные караулы краевой противопожарной службы. В тушении приняли участие 20 пожарных и пять единиц техники. Возгорание удалось локализовать на площади 250 квадратных метров», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
К вечеру спасатели завершили ликвидацию пожара. Причины происшествия устанавливаются. Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС опрашивают очевидцев и проводят проверку.