Челябинца наказали за фиктивную регистрацию иностранцев

Житель Калининского района Челябинска организовал фиктивную регистрацию 9 иностранцев в своей квартире за денежное вознаграждение. По факту люди там не проживали — это выяснили после осмотра помещения и опроса соседей. Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ.
«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее мы писали о том, что 48-летняя жительница Челябинска создала юрлица для обналичивания денег. Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления, материалы уголовного дела направлены в Курчатовский районный суд.