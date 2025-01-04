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Челябинца наказали за фиктивную регистрацию иностранцев

Об этом рассказали в ГУ МВД России региона.

Житель Калининского района Челябинска организовал фиктивную регистрацию 9 иностранцев в своей квартире за денежное вознаграждение. По факту люди там не проживали — это выяснили после осмотра помещения и опроса соседей. Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Все иностранные граждане сняты с миграционного учета», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что 48-летняя жительница Челябинска создала юрлица для обналичивания денег. Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления, материалы уголовного дела направлены в Курчатовский районный суд.