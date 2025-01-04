Челябинца наказали за фиктивную регистрацию иностранцев

Житель Калининского района Челябинска организовал фиктивную регистрацию 9 иностранцев в своей квартире за денежное вознаграждение. По факту люди там не проживали — это выяснили после осмотра помещения и опроса соседей. Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ.