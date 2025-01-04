Очередная машина рыбака провалилась под лед в Приморье

Напомним, что до 12 января включительно запрещено выходить на лёд в открытых частях Амурского залива и в бухтах, расположенных на северо-восточном побережье Уссурийского залива. В течение всего года действует запрет на передвижение по льду на транспортных средствах.
В рамках рейда сотрудники полиции оформили административные протоколы, а представители городских властей раздали рыбакам и отдыхающим информационные брошюры.
Недавно в районе Седанки провели разъяснительную работу с рыбаками о рисках, связанных с пребыванием на льду, и выдали им информационные материалы. Также были составлены административные протоколы в отношении нарушителей.
«В некоторых местах толщина льда всё ещё недостаточна, чтобы выдержать вес человека. К несчастью, в районе Седанки недавно произошла трагедия, и спасти рыбака не удалось. Мы хотим напомнить всем о важности соблюдения правил безопасности, а также о необходимости быть бдительными и осмотрительными. Не подвергайте свою жизнь опасности, не выходите на лёд в запрещённых местах», — поделился заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.
К примеру, сегодня, 4 января, снова провалился автомобиль под лёд. В Тавричанке мужчина прибыл на рыбалку и лишился машины. При этом, по рассказам рыбаков, навага у них там сегодня не клюет.