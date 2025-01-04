Очередная машина рыбака провалилась под лед в Приморье

«В некоторых местах толщина льда всё ещё недостаточна, чтобы выдержать вес человека. К несчастью, в районе Седанки недавно произошла трагедия, и спасти рыбака не удалось. Мы хотим напомнить всем о важности соблюдения правил безопасности, а также о необходимости быть бдительными и осмотрительными. Не подвергайте свою жизнь опасности, не выходите на лёд в запрещённых местах», — поделился заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.