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Женщину убили и расчленили в Алматы

В Сети появилась информация о том, что в Алматы убили и расчленили 68-летнюю женщину. В преступлении заподозрили родную сестру погибшей. Произошедшее прокомментировали в ДП города, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Сети, 2 января на территории мусороперерабатывающего предприятия было обнаружено расчлененное тело 68-летней женщины, завернутое в полиэтиленовый пакет. Отмечается, что тело было найдено без головы и ног. Само преступление произошло 30 декабря в 7 микрорайоне южной столицы.

. Указывается, что погибшую зарубили топором, после чего расчленили и выбросили останки в мусорный контейнер. В этом подозревают ее родную сестру.

В ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что данное преступление раскрыто «по горячим следам». Задержана и взята под стражу 67-летняя женщина. Ее подозревают в том, что она на почве длительных неприязненных отношений жестоко расправилась со своей сестрой.

«По факту убийства человека возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельства устанавливаются», — рассказали в пресс-службе ведомства.