Женщину убили и расчленили в Алматы

В ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что данное преступление раскрыто «по горячим следам». Задержана и взята под стражу 67-летняя женщина. Ее подозревают в том, что она на почве длительных неприязненных отношений жестоко расправилась со своей сестрой.