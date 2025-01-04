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На ЕКАД автобус с рабочими попал в ДТП, есть пострадавшие

4 декабря на Екатеринбургской кольцевой автодороге автобус, перевозивший рабочих со склада, потерял управление, врезался в дорожное ограждение и застрял на нем днищем.

В ДТП травмировались два пассажира. На место выехала бригада реаниматологов, пострадавших отвезли в больницу.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Екатеринбургу, авария произошла по причине выбора водителем небезопасной скорости движения.

Автоинспекторы проводят проверку, по ее итогам будет принято обоснованное процессуальное решение, добавили в ГАИ.

Ранее сообщалось. что в городе Арамиль случилась авария с участием пассажирского автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Volkswagen Tiguan. В дорожном происшествии пострадал человек.