На ЕКАД автобус с рабочими попал в ДТП, есть пострадавшие

В ДТП травмировались два пассажира. На место выехала бригада реаниматологов, пострадавших отвезли в больницу.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Екатеринбургу, авария произошла по причине выбора водителем небезопасной скорости движения.
Автоинспекторы проводят проверку, по ее итогам будет принято обоснованное процессуальное решение, добавили в ГАИ.
Ранее сообщалось. что в городе Арамиль случилась авария с участием пассажирского автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Volkswagen Tiguan. В дорожном происшествии пострадал человек.