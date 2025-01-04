ФБР обнаружило в Новом Орлеане две заложенные террористом бомбы

В сообщении ФБР разъясняется, что в машине Джаббара, на которой тот врезался в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана во время отмечания Нового года, был обнаружен специальный передатчик, предназначенный для активации взрывателей в заложенных на Бурбон-стрит бомбах. «Пока не ясно, почему не взорвались бомбы — потому что Джаббар не активировал передатчик или потому, что тот не сработал», — отмечает The New York Times. В настоящее время устройство изучают эксперты ФБР. Спецслужба также разыскивает людей, которые проходили мимо мест, где были заложены бомбы, так как надеется выяснить у свидетелей какие-либо подробности.