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За сутки ВСУ почти 100 раз ударили по Белгородской области

За последние сутки ВСУ порядка 100 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, атаке подверглись 32 населённых пункта в 11 муниципалитетах области. Кроме того, было выпущено 73 снаряда, а также зафиксировано 30 атак с использованием БПЛА.

Источник: Life.ru

«В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Маслова Пристань, села Кошлаково, Муром, Протопоповка, Середа и Терезовка подверглись двум обстрелам, в ходе которых выпущено 11 боеприпасов, и атакованы с помощью восьми БПЛА, три из которых сбиты», — написал Гладков.

По словам главы региона, в результате обстрела в Шебекино один мирный житель получил ранения и был госпитализирован в областную клиническую больницу. Также в селе Прелестное был ранен один мирный житель. Пострадавшему с осколочным ранением ноги медики оказали помощь на месте, дальнейшее лечение мужчина продолжит амбулаторно.

Ранее Гладков сообщил, что над Белгородской областью силы ПВО сбили несколько воздушных целей. А вчера ВСУ пытались атаковать дом, где находился сам губернатор.