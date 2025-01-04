За сутки ВСУ почти 100 раз ударили по Белгородской области

За последние сутки ВСУ порядка 100 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, атаке подверглись 32 населённых пункта в 11 муниципалитетах области. Кроме того, было выпущено 73 снаряда, а также зафиксировано 30 атак с использованием БПЛА.