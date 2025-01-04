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В Иркутске из горящего дома было эвакуировано 25 человек

Возгорание произошло на улице Депутатской.

Источник: Управление Росгвардии по Иркутской области

Из горящего дома на улице Депутатской в Иркутске было эвакуировано 25 человек. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По информации от пресс-службы Росгвардии, экипаж на маршруте патрулирования получил информацию о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Депутатской. Прибыв на место происшествия, старший сержант полиции Виктор Инихов и сержант полиции Михаил Козловский организовали оцепление и помогли в эвакуации жильцов. Как только спасатели ликвидировали огонь, росгвардейцы вернулись на маршрут патрулирования.

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